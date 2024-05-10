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Pancar kavgasında kan aktı: Kurşunlar havada uçuştu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 10:00 - Güncelleme : 10 May 2024 10:44
Pancar kavgasında kan aktı: Kurşunlar havada uçuştu

Balıkesir'de alacak verecek kavgasında kan aktı. Silahları konuştuğu kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşanan olayda; beraber pancar ekerek para kazanan şahıslar arasında tartışma çıktı. Taraflardan alacaklı olduğu iddia edilen Y.T., arkadaşı ile birlikte S.Ç.'nin dükkanına gitti.

SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Dükkanda bulunan H.A. isimli şahıs ile kısa sürede kavgaya dönen olayda silahlar ateşlendi. Olayda Y.T. bacağından yaralanırken, şüpheliler ise kısa sürede Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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