Pendik'te 'taksi ücreti' kavgası! Turistlerle taksici yumruk yumruğa birbirine girdi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansıxs
09 May 2024 14:52 - Güncelleme : 09 May 2024 14:52
Pendik'te taksi ücretini fazla bulan turistlerle taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası yumruk yumruğa birbirine giren grubu polis ayırdı.
Pendik Şeyhli Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldi.
Taksi şoförü tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla bulan turist grup ile şoför arasında tartışma çıktı. Taksi içerisinde başlayan sözlü tartışma dışarıya taştı.
YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin raya girmesiyle son buldu.
Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansıxs