Pendik'te 'taksi ücreti' kavgası! Turistlerle taksici yumruk yumruğa birbirine girdi

09 May 2024 14:52 - Güncelleme : 09 May 2024 14:52

65 yaş üstü ve kanser hastalarının doktor randevularını onaylaması gerekmiyor

65 yaş üstü ve kanser hastalarının doktor randevularını onaylaması gerekmiyor

Son dakika! Dün İstanbul bugün Alanya! Yine yürekler ağza geldi: Uçağın ön tekeri patladı

Son dakika! Dün İstanbul bugün Alanya! Yine yürekler ağza geldi: Uçağın ön tekeri patladı

Pendik Şeyhli Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldi.

Taksi şoförü tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla bulan turist grup ile şoför arasında tartışma çıktı. Taksi içerisinde başlayan sözlü tartışma dışarıya taştı.

YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin raya girmesiyle son buldu.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.