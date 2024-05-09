65 yaş üstü ve kanser hastalarının doktor randevularını onaylaması gerekmiyor
Vatandaşlar tarafından onaylı randevu sistemine 65 yaş üstü ve kanser hastalarının dahil olup olmadığı araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar MHRS'den doktor randevularının nasıl onaylanacağını da merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca 9 Mayıs Perşembe günü katıldığı Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yeni "Onaylı Randevu Sistemi"nin detaylarını açıkladı.
Açıklanan bilgilere göre artık doktor randevusu alan hastaların en geç randevu tarihinden 1 gün önce saat 20.00'a kadar MHRS sistemi üzerinden onay vermeleri gerekecek.
Vatandaşlar tarafından sisteme kimlerin dahil olmadığı ise merak ediliyor.
Sağlık Bakanı tarafından açıklanan bilgilere göre kanser hastaları ve 65 yaş üstü hastalar sistemden muaf tutuldu.
Yeni sistem 13 Mayıs Pazartesi günü devreye girecek.
Randevularını onaylamak isteyen vatandaşların MHRS'nin internet sitesine veya mobil uygulamasına e-Devlet veya T.C. Kimlik Numaraları ile giriş yapmaları gerekiyor.
Daha sonra açılan ekrandan randevular bölümüne girerek onaylama işlemini gerçekleştirebiliyor.