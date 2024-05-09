65 yaş üstü ve kanser hastalarının doktor randevularını onaylaması gerekmiyor

09 May 2024 14:12 - Güncelleme : 09 May 2024 14:26

MHRS'de en geç akşam 20.00'a kadar randevu onaylanmalı

MHRS'de en geç akşam 20.00'a kadar randevu onaylanmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca 9 Mayıs Perşembe günü katıldığı Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yeni "Onaylı Randevu Sistemi"nin detaylarını açıkladı.

Açıklanan bilgilere göre artık doktor randevusu alan hastaların en geç randevu tarihinden 1 gün önce saat 20.00'a kadar MHRS sistemi üzerinden onay vermeleri gerekecek.

Vatandaşlar tarafından sisteme kimlerin dahil olmadığı ise merak ediliyor.

Sağlık Bakanı tarafından açıklanan bilgilere göre kanser hastaları ve 65 yaş üstü hastalar sistemden muaf tutuldu.

Yeni sistem 13 Mayıs Pazartesi günü devreye girecek.

Randevularını onaylamak isteyen vatandaşların MHRS'nin internet sitesine veya mobil uygulamasına e-Devlet veya T.C. Kimlik Numaraları ile giriş yapmaları gerekiyor.

Daha sonra açılan ekrandan randevular bölümüne girerek onaylama işlemini gerçekleştirebiliyor.