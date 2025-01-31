Gürültü yaptığı için öldürülmüştü! 10 yaşındaki Emir'in katilinden şoke eden ifadeler

31 Ocak 2025 11:07 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:27

Gaziantep'te meydana gelen korkunç olayda 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır gürültü yaptığı için pompalı tüfekle öldürülmüştü. Bayındır'ı vuran sanık Mühsün Taşkın'ın savunmasında söylediği "Bana sürekli gelip el kol hareketleri ve küfür ediyorlardı. Bu sebeple yaptım" sözleri şoke etti. İşte tüm detaylar...

Korkunç cinayet Gaziantep'te meydana geldi. Gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın ölümüyle ilgili davanın 2'inci duruşması görüldü. Duruşmada sanık Mühsün Taşkın'ın savunması şoke etti.

"SANIK TÜFEKLE ATEŞ ETTİĞİNDE MERMİ EMİR BAKİ'YE İSABET ETTİ"

Olay günü Emir Baki ile birlikte olan arkadaşları Muhammet ve Yunus Kalay, “Umut ile birlikte Emir Baki'nin yanına gittik. Daha sonra oyun oynamaya başladık. O sırada üç çocuk, manavın önünde bulunan sanığa küfür ediyor ve el kol hareketleri yapıyordu. Bir süre sonra bu üç çocuk koşarak yanımıza geldi. Sanık, manavdayken silahını çıkararak bizim bulunduğumuz yöne doğru ateş etti. Tüfekle ateş ettiğinde, mermi Emir Baki'ye isabet etti. Biz sanığı hiçbir şekilde tanımıyoruz. Olayın ardından Umut ile birlikte oradan kaçmak zorunda kaldık. Olay anında sırtımız dönüktü. Ben durumu fark edince kaçtım, ancak Emir Baki görmedi. Ona haber vermeye de fırsatım olmadı” dedi.

"BANA SÜREKLİ GELİP EL KOL HAREKETLERİ VE KÜFÜR EDİYORLARDI"

Duruşmada konuşan sanık Mühsün Taşkın, “Benim gözlerim çok net görmüyor. Karanlık olduğu için kime sıktığımı bilmiyordum. Olay sırasında kulağım duymuyordu. Çocuklar yalan söylüyor. Bana sürekli gelip el kol hareketleri ve küfür ediyorlardı. Bu sebeple yaptım” diye konuştu. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanık Mühsün Taşkın'ın tutukluluğunun devam etmesini, olayı gören diğer tanıkların dinlenmesini ve eksik raporların tamamlanmasını isteyerek davayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos 2024 tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verilirken katil zanlısı tutuklandı.