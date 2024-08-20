Haberlerde gördüğü heimlich manevrası ile hayat kurtardı!

20 Ağustos 2024 12:15 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:29

Sultangazi'de annesi ile birlikte geldiği dükkanda çiğköfte yiyen küçük çocuğun nefes borusuna çiğköfte takıldı. Can havliyle ayağı kalkan çocuk nefes almak için adeta çırpındı. Bu sırada panikleyen anne, çocuğunun havaya kaldırıp sırtına vurmaya başladı.

Bu sırada dükkanda bulunan Ömer Nursever isimli vatandaş, çocuğu haberlerde gördüğü heimlich manevrasını uygulayarak kurtarıldı.

Nursever'in uyguladığı heimlich manevrası ile küçük çocuğun nefes borusuna takılan çiğköfte çıkartılırken o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

TELEVİZYONDA İZLEDİ, HAYAT KURTARDI

Yaşanan olayı anlatan Ömer Nursever, "Yan tarafta ben esnafım. Komşuyuz aynı zamanda çiğ köfteciyle. Ben de burada çiğ köfte yiyordum. Masada bir anne ve küçük yaşlarda bir çocuğu çiğköfte yiyorlardı. Bu arada bir bağrışma duydum. Anne su yok mu, yardım eden yok mu diye. Hemen hızlıca yanaştım. Baktım boğazında bir cisim takılmış. Tabii ben bu eğitimi almamışım sağlık eğitimi ama televizyonda gördüm. Haber kanallarında gördüğüm kadarıyla yardım etmeye çalıştım. Boğazındaki cismi çıkarttık bu sefer damağına yapışmıştı. Oradan da aldık. Sonra anne bize teşekkür etti ve buradan ayrıldı.