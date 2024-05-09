Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı!

09 May 2024 18:13 - Güncelleme : 09 May 2024 18:16

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organize ettiği ilk hac kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı. 196 hacı adayı, haccın manevi havasına kavuşmak için yola çıkarken duygusal anlar yaşandı.

İLK KAFİLE YOLA ÇIKTI

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dilendi. Hac kafilesinin hareketi öncesi İstanbul Havalimanı Gidiş Terminali'ndeki tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Remzi Bircan katıldı.

“ÖMRÜN İBADETE OLAN HAC YOLCULUĞU”

Hacı adayları uğurlama töreninde konuşma Bircan, "Allah'ın misafirleri, Rabbim çıkmış olduğunuz bu yolculuğu mübarek eylesin. Rabbim her biriniz yapmış olduğunuz ve yapacağınız ibadetleri mübarek ve kabul eylesin. Bu son derece müstesna bir yolculuk. İstanbul'dan İzmir'e, İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan Mersin'e ve ülkemizin değişik illerinden yapılan bir yolculuk değildir. Bu ömrümüzün yolculuğudur, hayatımızın yolculuğudur. Ömrün ibadete olan hac yolculuğudur. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yurt dışına yapmış olduğu en büyük organizasyondan bahsediyorum. 85 bin hacı adayının bir gecede otellerinden alınıp Arafat'a çıkarılması, oradan Müzdelife’ye ve bir gecede otellerinden alınıp Mina'ya, Mina'dan şeytan taşlamaya götürülmesi gerçekten zordur. Rabbim yolculuğunuzu mübarek eylesin" diye konuştu.

Hac ibadeti için kutsal topraklara giden hacı adaylarının aileleri ile vedalaşmasında duygusal anlar yaşandı. Kutsal topraklara gitmenin yıllardır hayalini kurduğunu belirten Gülşah Çetinkaya, "Bu anı yaşamak için 8 sene bekledim. Uçuyorum sanki. Allah razı olsun Diyanet'ten. Orada her şeyi merak ediyorum" dedi.

Rabia Turhan ise, "Biz hac kurasına eşim ile beraber yazıldık ama eşimi kaybettim. Biraz buruk gidiyorum. 13 yıl üzerine çıktı ama yine de mutluyum. Herkese dua edeceğim, Allah herkese nasip etsin inşallah"’ şeklinde konuştu.