Hafif ticari araçla çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 2’si ağır 5 yaralı

02 Haziran 2024 02:47 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 03:25

Kastamonu-Daday Karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satı Dolapçı idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, yol kenarına sürüklenerek durabilirken, Tofaş marka otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, Tofaş marka otomobildeki Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak’ın hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Kastamonu-Daday Karayolu trafiğe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri yolda ve araçlarda incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.