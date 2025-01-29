Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı, beton bariyerlerde asılı kaldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Ocak 2025 01:39 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 01:40
İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlerin üzerine çıkan hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla indirildi.
İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda seyreden hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun orta bölümündeki beton bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağladı.
Kamyonun vinç yardımıyla indirilip götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı