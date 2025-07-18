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 | Onur Kaya

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Sıcaklık artıyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık, hafta sonu bazı bölgelerde 4 dereceye kadar artacak. AKOM pazar gününden itibaren İstanbul'da Afrika sıcaklarının etkili olacağını açıkladı. Öte yandan Meteoroloji 16 il için ise sağanak yağış uyarısı yaptı.

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Sıcaklık artıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 07:26
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 07:42

Genel Müdürlüğü 18 Temmuz 2025 tarihli raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkacak. 'da 5 gün boyunca yağış gözükmezken, ayrıca Afrika sıcaklarının etkisi görülecek.

16 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji; yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; Isparta ve Bolu ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Sıcaklık artıyor

SICAKLIK 4 DERECE ARTACAK

Meteoroloji verilerine göre, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalması, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Sıcaklık artıyor

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

AKOM: AFRİKA SICAKLARI GELİYOR

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise hafta sonundan itibaren İstanbul'da Afrika sıcaklarının etkili olacağı uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ederken pazar günü itibari ile Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının da bölgemize ulaşması ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların daha da artarak bölgesel olarak aşırı değerlere (37-39°C) yükselebileceği öngörülüyor." denildi.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Sıcaklık artıyor

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU (18 TEMMUZ 2025 CUMA)

  • İSTANBUL: 31°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
  • ANKARA: 36°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR: 35°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA: 31°C Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA: 34°C Az bulutlu
  • ESKİŞEHİR: 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA: 36°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON: 28°C Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA: 38°C Parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE: 35°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
  • DİYARBAKIR: 42°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP: 39°C Az bulutlu ve açık
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ETİKETLER
#sıcak hava dalgası
#sağanak yağış
#Hava Durumu
#İstanbul
#Meteoroloji
#Afrika Sıcakları
#Gündem
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