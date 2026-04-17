Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporu yayımlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji tek tek uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2026 tarihli raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Marmara, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuzeyli ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Cuma günü Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da başlayacak sağanakların hafta sonu yurt geneline yayılacağı ve İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışlar; Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olacak. Bu nedenle yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR VAR

Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

HAFTA SONU SAĞANAK ALARMI

Cuma günü Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olacak sağanak, hafta sonu yurt geneline yayılacak. İstanbul da dahil olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akçam saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güneydoğusunda güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.