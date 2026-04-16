SON DAKİKA!
Önce toz, sonra yağmur! Meteoroloji 36 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre, perşembe günü 6 ilde toz taşınımı etkili olacak. Yarından itibaren ise yurdun büyük bölümünde yağış görülecek. Cuma günü 36 ilde sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar hafta sonunda düşüşe geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre; yurdun iç kesimleri ile güneybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporuna göre yurdun iç kesimleri ve güneybatısında yer yer çok bulutlu bir hava öngörürken, öğleden sonra bazı bölgelerde kısa süreli sağanak yağışlar ve toz taşınımı bekleniyor.
Yurdun iç kesimleri ile güneybatısı yer yer çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kısa süreli yerel sağanak yağışlar görülecek.
Yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı tahmin ediliyor ve bu durum Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 6 ilde (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya) perşembe gecesine kadar etkili olacak.
Cuma günü Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 36 ilde sağanak etkili olacak.
Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, ancak hafta sonundan itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
SICAKLIK DÜŞECEK

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak hafta sonundan itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

6 İLDE SARI KODLU 'TOZ' UYARISI

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya) perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

36 İLDE SAĞANAK ALARMI

Cuma günü ise Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 36 ilde sağanak etkili olacak.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutlu

BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

