SON DAKİKA!
Meteoroloji 6 ili sarı kodla uyardı: Afrika'dan gelen toz bulutuna dikkat!

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, çarşamba günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey Afrika'dan taşınan toz bulutları, Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olacak. Özellikle 6 il için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma yaşanacağına dikkat çekti. Sıcaklık ise 6 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Nisan 2026 tarihli raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporuna göre ülke genelinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağını ve batı kesimlerinde Afrika tozlarının etkili olacağını bildirdi.
Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Ülkemizin batı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği ve bu durumun hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.
Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için toz bulutları nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
SICAKLIK 6 DERECE ATIYOR

Hava sıcaklığının, ülke genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

AFRİKA TOZUNA DİKKAT!

Ülkemizin batı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Kuzey Afrika üzerinden gelecek toz bulutunun yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, toz bulutlarının Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da görüleceğini açıkladı.

DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile kuzeyinde buzlanma ve don olayı görüleceği bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

