Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı yine birden değişecek

Hafta sonu yağmur sürprizi! Günlerdir güneşli seyreden hava, yerini aniden sağanak yağışlara bırakabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle bir gün için çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Baharın tatlı yağışları Nisan yağmurları ay ortasında yurdun belli bir kesiminde etkili olacak. İşte 18 Nisan Cuma hava durumu...

Güneşli havalara aldanmayın hafta sonu planlarını bozan bir sürpriz yolda olabilir. Meteoroloji'nin güncel raporuna göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanaklar kapıda. Peki, yağışlar ne zaman başlıyor, hangi iller risk altında? İşte cuma gününden itibaren yurt genelinde beklenen hava durumu detayları…

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE YAĞIŞ VAR?

Meteoroloji haritalarına göre, cumartesi ve pazar günleri Türkiye’nin kuzey yarısı sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınaların etkisi altına giriyor.

Cumartesi günü: Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

Pazar günü: Yağış etkisini biraz azaltıyor ancak Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar sürecek.

Güney ve batı bölgeler ise hafta sonunu açık ve sıcak bir havayla geçirecek.

CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

Bugün (18 Nisan Cuma) yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu açık ve güneşli.

Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu ise parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Sıcaklıklar batıda mevsim normallerinin üzerine çıkarken, doğuda daha ılımlı seviyelerde kalıyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi (19 Nisan)

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu ve açık hava

Sıcaklıklar: Batıda 20-26 derece bandında, doğuda 12-20 derece

Pazar (20 Nisan)

Yağışlar daha çok Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz çevresinde etkili olacak

Marmara ve Ege bölgelerinde yağış ihtimali azalıyor, hava parçalı bulutlu

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu yine açık ve sıcak

İSTANBUL'DA HANGİ GÜN YAĞMUR YAĞACAK?

Büyükşehirlerde hava durumu

İstanbul

Cuma: Parçalı bulutlu, 21 derece

Cumartesi: Gök gürültülü sağanak, 20 derece

Pazar: Çok bulutlu, 22 derece

Ankara

Cuma: Az bulutlu, 25 derece

Cumartesi: Sağanak yağışlı, 21 derece

Pazar: Parçalı bulutlu, 19 derece

İzmir

Cuma: Güneşli, 27 derece

Cumartesi: Parçalı bulutlu, 26 derece

Pazar: Açık, 27°C

Antalya

Tüm günler: Açık ve sıcak, sıcaklık 23–26 derece

Diyarbakır

Yağışsız ve açık bir hafta sonu, sıcaklık 22–28 derece