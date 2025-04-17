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 | Ömer Faruk Dogan

Damlaya damlaya elektrik oldu: Yağmur suyundan enerji ürettiler

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, yağmur damlalarını kullanarak elektrik üreten bir sistem geliştirdi. "Plug flow" adı verilen özel akış modeliyle çalışan sistem ile üretilen elektrik, yapılan testlerde 12 LED'i 20 saniye boyunca aralıksız yakmayı başardı.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 14:51

Su yoluyla temiz enerji üretimi denince akla ilk olarak hidroelektrik santraller geliyor. Ancak bu tür türbinlerin çalışabilmesi için büyük su akışlarına ihtiyaç var, bu nedenle kurulum alanları da oldukça sınırlı oluyor. Alternatif olarak "Dalga enerjisi" yöntemiyle de enerji üretmek mümkün, fakat bu sistem de yalnızca belirli bölgelerde kurulabiliyor.

Bununla birlikte, gezegenimizin hemen her yerinde zaman zaman var olan başka bir su türü daha var: yağmur damlaları. New Atlas sitesinin haberine göre, Singapur Ulusal Üniversitesi araştırmacıları, yağmur damlalarını kullanarak elektrik üretmenin bir yolunu buldu.

Çalışmanın yazarlarından Siowling Soh, "Dikey bir tüpten aşağı düşen su, belirli bir su akışı modeli olan 'plug flow' yöntemi kullanılarak önemli miktarda elektrik üretebilir. Bu model, yağmur enerjisinin temiz ve yenilenebilir elektrik üretimi için kullanılmasını sağlayabilir" dedi.

YAĞMUR SİMÜLASYON CİHAZI İLE TEST GERÇEKLEŞTİRDİLER

Soh'un bahsettiği akış modeli, ekibin laboratuvarında kurduğu yağmur simülasyon cihazı ile belirlendi. Araştırmacılar, ucunda metal bir iğne bulunan bir kule inşa etti ve bu iğne, yağmur damlası boyutunda su damlalarının düşmesini sağladı. Sistemin altına, 2 mm çapında ve 32 cm uzunluğunda bir tüp yerleştirildi.

Tüp, elektrik iletkenliğine sahip bir polimerden yapılmıştı. Damlalar tüpün tepesine çarptığında, her biri arasında hava bulunan küçük parçalara ayrıldı; işte bu düzene 'plug flow' adı veriliyor.

Hava ve su tüpten aşağı doğru ilerledikçe, sudaki elektrik yükleri ayrıştı ve tüpün üstüne ve altındaki bir toplama kabına bağlanan teller, ortaya çıkan elektriği topladı. Damlayan suyun enerjisinin yaklaşık yüzde 10'unu elektriğe dönüştürebilen sistem, sabit su akışıyla test edilen başka bir düzene göre beş kat daha etkiliydi.

İki tüp kullanılarak yapılan bir başka testte ise elektrik üretimi ikiye katlandı ve oluşan elektrik, toplam 12 adet LED'i 20 saniye boyunca yaktı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yağmur damlalarından nasıl elektrik üretiliyor?
Araştırmacılar, yağmur damlası boyutunda su damlalarının belirli bir tüpten düşmesini sağladı. Tüp, damlaları hava ile birlikte küçük parçalara ayırarak "plug flow" adı verilen bir akış modeli oluşturuyor. Bu akış sayesinde suyun içindeki elektrik yükleri ayrışıyor ve sistem bu enerjiyi elektrik olarak topluyor.
ETİKETLER
#yenilenebilir enerji
#elektrik üretimi
#Yağmur Enerjisi
#Temiz Enerji
#Su Enerjisi
#Yağmur Damlaları
#Plug Flow
#Singapur Ulusal Üniversitesi
#Teknoloji
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