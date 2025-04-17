Hafta sonu hava durumu için dikkat! Meteoroloji uyardı, nisan yağmuru kuvvetli geliyor

Meteoroloji kısa ve orta vadeli güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde bugün bahar pırıl pırıl bir hava var. Yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek ve havalar ısınmaya devam edecek. Ancak nisan yağmurları kapıda. Özellikle hafta sonu planı yapanlar kuvvetli yağmur uyarısı var! İştte 17 Nisan hava durumu...
Türkiye ilk yarısı oldukça soğuk ve yağışlı geçen nisan ayının ikinci yarısında ilkbaharı yakından hissetmeye başladı. Son birkaç gündür batı bölgelerden başlayarak yüzünü göstermeye başlayan güneş, bugün ve yarın yurdun dört bir köşesini ısıtmaya devam edecek. Ancak güneşli havaya aldanıp hafta sonu planı yapanlar için sürpriz kapıda.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminleri yayımlanırken, rapora göre yurdun büyük bölümünde cumartesi ve pazar günü yağış geçişi görülecek. Nisan yağmurları Marmara ve İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin tamamında etkisini gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışlı hava batıdan doğuya kayarak pazartesi gününden başlayarak yavaş yavaş yurdu terk edecek.
Nisan yağmurları İstanbul'da da etkili olacak. Megakent'te bugün ve yarın hava güneşli gözükürken tahminlere göre cumartesi günü gök gürültülü yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülecek. Kentte pazar günü ise güneş yeniden yüzünü gösterecek.
EDİRNE 24°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 23°C Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 24°C Parçalı ve az bulutlu
AFYOIN 22°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ADANA 29°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C Az bulutlu ve açık
BURDUR 24°C Az bulutlu ve açık
HATAY 27°C Az bulutlu ve açık
ANKARA 23°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 25°C Az bulutlu ve açık
KONYA 23°C Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 18°C Az bulutlu ve açık
BOLU 24°C Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK 26°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C Parçalı ve az bulutlu
AMASYA 22°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE 14°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 13°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 21°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C Parçalı ve çok bulutlu
ADIYAMAN 22°C Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 22°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 19°C Az bulutlu ve açık