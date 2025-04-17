Hafta sonu hava durumu için dikkat! Meteoroloji uyardı, nisan yağmuru kuvvetli geliyor

Meteoroloji kısa ve orta vadeli güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde bugün bahar pırıl pırıl bir hava var. Yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek ve havalar ısınmaya devam edecek. Ancak nisan yağmurları kapıda. Özellikle hafta sonu planı yapanlar kuvvetli yağmur uyarısı var! İştte 17 Nisan hava durumu...

Türkiye ilk yarısı oldukça soğuk ve yağışlı geçen nisan ayının ikinci yarısında ilkbaharı yakından hissetmeye başladı. Son birkaç gündür batı bölgelerden başlayarak yüzünü göstermeye başlayan güneş, bugün ve yarın yurdun dört bir köşesini ısıtmaya devam edecek. Ancak güneşli havaya aldanıp hafta sonu planı yapanlar için sürpriz kapıda.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminleri yayımlanırken, rapora göre yurdun büyük bölümünde cumartesi ve pazar günü yağış geçişi görülecek. Nisan yağmurları Marmara ve İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin tamamında etkisini gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışlı hava batıdan doğuya kayarak pazartesi gününden başlayarak yavaş yavaş yurdu terk edecek.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Nisan yağmurları İstanbul'da da etkili olacak. Megakent'te bugün ve yarın hava güneşli gözükürken tahminlere göre cumartesi günü gök gürültülü yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülecek. Kentte pazar günü ise güneş yeniden yüzünü gösterecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (17 NİSAN PERŞEMBE)

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre; bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklentisi var.

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görülebilir.

Hava sıcaklıkları, ülke genelinde artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Tahminlere göre bugün rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 24°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 23°C Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 24°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYOIN 22°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 29°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C Az bulutlu ve açık

BURDUR 24°C Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 23°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 25°C Az bulutlu ve açık

KONYA 23°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 18°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 24°C Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK 26°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 22°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE 14°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 13°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 15°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADIYAMAN 22°C Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 22°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 19°C Az bulutlu ve açık