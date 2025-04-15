İklim Kanunu ile ilgili son dakika kararı! Meclis'teki yasaya tepki yağmıştı

Son dakika: Tartışmaların odağındaki İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda geri çekildi. AK Parti, teklifin daha fazla tartışılması ve ortak görüşle yeniden ele alınması gerektiğini belirterek konuyu ileri bir tarihe erteledi. Karar, kamuoyundaki yanlış anlaşılmalar ve muhalefetin itirazları sonrası alındı.

TBMM Genel Kurulu’nda gündem, zirai donun tarıma etkilerinden iklim yasasına, normal doğum tartışmalarından dış politikaya kadar uzandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kamuoyunda tartışmalara neden olan İklim Kanunu Teklifinin, yanlış anlaşılmalar ve ortak görüş ihtiyacı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Usta, teklifin daha fazla tartışılması ve iktidar-muhalefet ortak görüşüyle yeniden ele alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.

ZİRAİ DON TARTIŞMALARI

Öte yandan, siyasi parti temsilcileri zirai don felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol ve İYİ Parti, zarar gören üreticiler için borçların faizsiz ertelenmesini, doğrudan hibe verilmesini ve afet bölgesi ilanı talebinde bulundu. CHP ise Tarım Bakanı’nın “arz açığı olmayacak” şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Leyla Şahin Usta ise “Henüz hasar tespiti sürerken gıda arzı tehlikede gibi yorumlar spekülatif ve yanıltıcıdır” dedi. Zararın geniş bir alana yayıldığını kabul eden Usta, fındık, ceviz, üzüm, elma gibi ürünlerde hasar gözlendiğini ve çalışmanın sürdüğünü ifade etti.