Hafta sonu soğuk şoku: Meteoroloji'den 25 ile birden sarı kodlu kar yağışı ve fırtına uyarısı

Türkiye Nisan ayına bahar değil kış hava durumuyla girdi. Soğuk ve yağışlı hava dalgası Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, cuma ve cumartesi günleri birçok bölgede kar, buzlanma ve fırtına etkili olacak. Kar yağışı uyarıları üzerine Ankara’da okullar bugün tatil edildi, diğer illerde de benzer önlemler gün içinde gündeme gelebilir. İşte 11 Nisan Cuma hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, 11 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde sert ve karmaşık hava koşulları etkili olacak. 25 il için sarı kodlu uyarı verilirken; sağanak yağış, kar, fırtına ve don tehlikesi aynı anda birçok bölgede kendini gösterecek. Özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar, zirai don riski ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

YAĞIŞLAR YAYILIYOR, BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ

Yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale, Balıkesir, Van ve Batı Akdeniz kıyıları dışında hemen her bölgede yağmur, sağanak, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Kar yağışı ve karla karışık yağmur özellikle İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları ve iç kesimleri (Rize, Trabzon’un doğusu, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun) için yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞÜYOR

Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'de sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.

İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz’de ise sıcaklıklar artıyor.

İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar gece saatlerinde sıfırın altına düşüyor, buzlanma ve don olayı bekleniyor.

FIRTINA YOLDA: 90 KM/SAAT'E KADAR ÇIKABİLİR

İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40–80 km/saat) bekleniyor.

Marmara ve Batı Karadeniz’de zaman zaman 90 km/saat’e yaklaşan rüzgarlar ulaşımı zorlaştırabilir.

Rüzgarla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba/doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler riski taşıyor.

Rize, Trabzon’un doğusu, Samsun, Ordu, Giresun ve Artvin’de sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınmalı.

SARI KODLU UYARI VERİLEN 25 İL VE BEKLENEN RİSKLER:

Kar ve Zirai Don Uyarısı:

Amasya, Bolu, Eskişehir, Kayseri, Ankara, Kastamonu, Sivas, Yozgat, Karabük

Kuvvetli Rüzgar/Fırtına Uyarısı:

Eskişehir, Konya, Niğde, Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale

Kuvvetli Yağış Uyarısı:

Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce

Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı:

Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın

MARMARA

Çanakkale ve Balıkesir dışında genel olarak yağışlı. Yağışlar kıyılarda yağmur ve sağanak, Bilecik çevresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Gece saatlerinde yağışlar artıyor.

EGE

Bölge genelinde yağmur ve sağanak, Afyon, Kütahya, Uşak’ta karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah saatlerinde özellikle iç kesimlerde yağış daha etkili.

AKDENİZ

Batı kıyıları dışında bölge genelinde aralıklı yağışlar görülecek. Göller Yöresi'nde (Isparta vb.) yüksek kesimlerde kar bekleniyor, diğer yerlerde yağmur. Adana, Hatay, Antalya iç kesimleri sağanak alacak.

İÇ ANADOLU

Kuzeyde kar ve karla karışık yağmur, güneyde yağmur ve sağanak. Ankara, Eskişehir gibi illerde sabah kar yağışı, Rüzgar kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat).

BATI KARADENİZ

Kıyılarda yağmur iç kesiminde yağmur ve kar var. Rüzgar kuzeyden sert esiyor (50-80 km/saat). Bolu, Karabük, Zonguldak kar ve buzlanma kuvvetli.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinde yağmur, sağanak ve yükseklerde kar. Rize, Trabzon, Artvin kıyıları ile Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Samsun’un iç kesimlerinde kar görülebilir.

DOĞU ANADOLU

Van hariç tüm bölgede aralıklı yağmur ve kar yağışı var. Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı gibi illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de yağış etkili olacak.