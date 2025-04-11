Hafta sonu soğuk şoku: Meteoroloji'den 25 ile birden sarı kodlu kar yağışı ve fırtına uyarısı

Türkiye Nisan ayına bahar değil kış hava durumuyla girdi. Soğuk ve yağışlı hava dalgası Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, cuma ve cumartesi günleri birçok bölgede kar, buzlanma ve fırtına etkili olacak. Kar yağışı uyarıları üzerine Ankara’da okullar bugün tatil edildi, diğer illerde de benzer önlemler gün içinde gündeme gelebilir. İşte 11 Nisan Cuma hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, 11 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde sert ve karmaşık hava koşulları etkili olacak. 25 il için sarı kodlu uyarı verilirken; sağanak yağış, kar, fırtına ve don tehlikesi aynı anda birçok bölgede kendini gösterecek. Özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar, zirai don riski ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale, Balıkesir, Van ve Batı Akdeniz kıyıları dışında hemen her bölgede yağmur, sağanak, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Kar yağışı ve karla karışık yağmur özellikle İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları ve iç kesimleri (Rize, Trabzon’un doğusu, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun) için yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'de sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.
İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz’de ise sıcaklıklar artıyor.
İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar gece saatlerinde sıfırın altına düşüyor, buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40–80 km/saat) bekleniyor.
Marmara ve Batı Karadeniz’de zaman zaman 90 km/saat’e yaklaşan rüzgarlar ulaşımı zorlaştırabilir.
Rüzgarla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba/doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler riski taşıyor.
Rize, Trabzon’un doğusu, Samsun, Ordu, Giresun ve Artvin’de sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınmalı.
Kar ve Zirai Don Uyarısı:
Amasya, Bolu, Eskişehir, Kayseri, Ankara, Kastamonu, Sivas, Yozgat, Karabük
Kuvvetli Rüzgar/Fırtına Uyarısı:
Eskişehir, Konya, Niğde, Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale
Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce
Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı:
Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın
MARMARA
Çanakkale ve Balıkesir dışında genel olarak yağışlı. Yağışlar kıyılarda yağmur ve sağanak, Bilecik çevresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Gece saatlerinde yağışlar artıyor.
EGE
Bölge genelinde yağmur ve sağanak, Afyon, Kütahya, Uşak’ta karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah saatlerinde özellikle iç kesimlerde yağış daha etkili.
AKDENİZ
Batı kıyıları dışında bölge genelinde aralıklı yağışlar görülecek. Göller Yöresi'nde (Isparta vb.) yüksek kesimlerde kar bekleniyor, diğer yerlerde yağmur. Adana, Hatay, Antalya iç kesimleri sağanak alacak.
İÇ ANADOLU
Kuzeyde kar ve karla karışık yağmur, güneyde yağmur ve sağanak. Ankara, Eskişehir gibi illerde sabah kar yağışı, Rüzgar kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat).
BATI KARADENİZ
Kıyılarda yağmur iç kesiminde yağmur ve kar var. Rüzgar kuzeyden sert esiyor (50-80 km/saat). Bolu, Karabük, Zonguldak kar ve buzlanma kuvvetli.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde yağmur, sağanak ve yükseklerde kar. Rize, Trabzon, Artvin kıyıları ile Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Samsun’un iç kesimlerinde kar görülebilir.
DOĞU ANADOLU
Van hariç tüm bölgede aralıklı yağmur ve kar yağışı var. Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı gibi illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de yağış etkili olacak.