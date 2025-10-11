Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji saat vererek uyardı: Şiddetli yağmura dikkat!

Hafta sonu Türkiye'nin birçok bölgesi yağmurlu geçecek. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre; bugün İstanbul'da öğle saatlerinden sonra, Ankara'da ise akşam saatlerinden sonra sağanak bastıracak. Sarı kodlu alarm verilen 6 ilde sel, su baskını ve heyelana karşı uyarı yapıldı. Sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece altında seyredecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 08:19
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 08:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 11 Ekim 2025 tarihli raporuna göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji saat vererek uyardı: Şiddetli yağmura dikkat!

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji saat vererek uyardı: Şiddetli yağmura dikkat!

6 İLDE SARI KODLU UYARI

Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli sağanak etkili olacak.

Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji saat vererek uyardı: Şiddetli yağmura dikkat!

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, , su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji saat vererek uyardı: Şiddetli yağmura dikkat!

SICAKLIK NORMALİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalacak sıcaklık, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredecek.

Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji saat vererek uyardı: Şiddetli yağmura dikkat!

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU (11 EKİM 2025)

Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji saat vererek uyardı: Şiddetli yağmura dikkat!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile Konya, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • YOZGAT °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
  • MUĞLA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
  • ANTALYA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
  • ISPARTA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyıları ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • DÜZCE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • SİNOP °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • ZONGULDAK °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla Trabzon çevrelerinin, akşam saatlerinde Samsun çevreleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde (Tokat hariç) Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • AMASYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
  • RİZE °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MARDİN °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİİRT °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tek tek saydı: Bu iller beyaza bürünecek
ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#toprak kayması
#sel
#sağanak yağış
#Uyarı
#Sarı Kod
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.