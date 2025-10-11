Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji saat vererek uyardı: Şiddetli yağmura dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 11 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporuna göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

6 İLDE SARI KODLU UYARI

Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli sağanak etkili olacak.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAKLIK NORMALİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalacak sıcaklık, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU (11 EKİM 2025)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile Konya, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyıları ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla Trabzon çevrelerinin, akşam saatlerinde Samsun çevreleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde (Tokat hariç) Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.