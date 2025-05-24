Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Hakan Fidan, Putin görüşmesi gerçekleşiyor! Dünyanın gözü Moskova'da

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde Rusya’ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daveti üzerine Moskova’ya gidecek olan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşecek ve üst düzey Rus yetkililerle bir araya gelecek. Türkiye-Rusya ilişkilerinin masaya yatırılacağı görüşmelerde, ticaret, enerji ve turizm gibi stratejik alanların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşında barış çabaları, Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya gibi bölgesel meseleler ele alınacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Fidan, Putin görüşmesi gerçekleşiyor! Dünyanın gözü Moskova'da
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 14:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.

Ayrıca ziyaret kapsamında Bakan Fidan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek ve Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya gelecek.

Hakan Fidan, Putin görüşmesi gerçekleşiyor! Dünyanın gözü Moskova'da

Bakan Fidan'ın görüşmelerde Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkilerini ilgilendiren hususları detaylı olarak ele alması; ticaret, enerji ve turizm gibi başlıca ikili iş birliği alanlarında mevcut durumu gözden geçirmesi ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmelerde bulunması, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması, son dönemde yaşanan kritik gelişmeler vasıtasıyla sürecin bu yönde ilerlemesinin memnuniyetle karşılandığını dile getirmesi ve daha önce 2022'de, ardından 16 Mayıs'ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü bağlamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yinelemesi; Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Hakan Fidan, Putin görüşmesi gerçekleşiyor! Dünyanın gözü Moskova'da

Türkiye ile Rusya arasında son dönemdeki üst düzey temaslar Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'ya son ziyaretini, BRICS+ toplantısına katılmak üzere, 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde yapmıştı. Fidan, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten 24 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne de katılmıştı. Bakan Fidan'ın Lavrov'la son görüşmesi ise 12 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumunda gerçekleşmişti. Ayrıca forum öncesi 23 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret eden Lavrov, Bakan Fidan'la görüşmelerde bulunmuştu. Ayrıca Lavrov, Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde 18 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3+3 Bölgesel İş birliği Platformu toplantısına katılmıştı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Fidan ve Lavrov 20 Şubat'ta da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Johannesburg'da da ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk kez açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildim!
ETİKETLER
#Dünya
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.