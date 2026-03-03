Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
Editor
 | Yasin Aşan

Hakan Fidan'dan kritik görüşmeler! Bölgedeki gelişmeler ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşla ilgili diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan son olarak Katar, Yunanistan ve IKBY yetkilileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Kritik görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Hakan Fidan'dan kritik görüşmeler! Bölgedeki gelişmeler ele alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 16:17

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaş 4. gününde sürüyor. Karşılıklı saldırılar şiddetlenerek devam ederken, İsrail ordusu son olarak Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı. Trump ise İran'a yönelik henüz sert bir darbe indirmediklerini dile getirirken büyük bir saldırının yakında gerçekleşeceğini söyledi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili ölürken İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

HAKAN FİDAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken Türkiye de bölge ülkeleriyle yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Hakan Fidan'dan kritik görüşmeler! Bölgedeki gelişmeler ele alındı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Katar, Yunanistan ve IKBY yetkilileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Hakan Fidan'ın; Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı telefon görüşmelerinde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İran’dan tehdit niteliğinde açıklama: Bu süreç yakında Avrupa'yı da etkileyecek, savaş ateşi tüm dünyaya yayılacak
Trump, Hamaney'in öldürülmesine değindi, İran'ın anlaşma istediğini söyledi
ETİKETLER
#İsrail saldırıları
#Bölgesel Gerilim
#İran Savaşı
#Abd Saldırıları
#Hakan Fidan Diplomasi
#Gündem
