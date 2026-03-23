Hakan Fidan'dan kritik savaş diplomasisi! Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün artarken savaşın taraflarından da peşpeşe kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bölgede savaş atmosferi sıcaklığını korurken Türkiye'nin de savaş diplomasisi kapsamında çeşitli ülkelerle temasları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak bu kapsamda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde "savaşı sonlandırmaya" yönelik devam eden çalışmalar değerlendirildi.