 Murat Makas

Hakkari-Yüksekova Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 9 kilo ele geçirildi, 15 gözaltı

Hakkari-Yüksekova Havalimanı'nda polis ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 5 kilogram metamfetamin ile 4 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 20:22

Türkiye genelinde birçok ilde uyuşturucu operasyonları sürüyor. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hakkari Selahaddin Eyyubi Havalimanı üzerinden başka illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığına yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında organize şekilde faaliyet gösteren bir tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu madde kaçakçılığını kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiği, ayrıca havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden yardım aldıkları belirlendi.

METAMFETAMİN VE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve üç ay süren fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde 5 kilogram maddesi ve 4 kilogram maddesi ele geçirildi. Bu sabah eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirilen toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

