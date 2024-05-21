Hakkari'de askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 19:22 - Güncelleme : 21 May 2024 19:39
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada 2 asker yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan askeri aracın devrildiği kazada 2 asker yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı