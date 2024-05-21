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Hakkari'de askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 19:22 - Güncelleme : 21 May 2024 19:39
Hakkari&#039;de askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada 2 asker yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan askeri aracın devrildiği kazada 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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