Hakkari'de dehşete düşüren olay! Eve giren polisler şoke oldu: Silahla vurulmuş halde 2 ceset bulundu

20 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 13:28

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan olayda; bir dairen silah sesleri duyuldu. Vatandaşlar bunun üzerine hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Fatma Bezen ve Muhammet Uzun'un cesediyle karşılaştı. Bezen'in Konya, Uzun'un ise Ankaralı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Öte yandan ikili arasında yaşanan kavganın ardından Bezen'i silahla öldüren Uzun'un daha sonra aynı silahla intihar ettiği üzerinde duruluyor.