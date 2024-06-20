Hakkari'de dehşete düşüren olay! Eve giren polisler şoke oldu: Silahla vurulmuş halde 2 ceset bulundu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 13:28
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir evde silahla infaz edilmiş halde 2 kişinin cansız bedeni bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan olayda; bir dairen silah sesleri duyuldu. Vatandaşlar bunun üzerine hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Fatma Bezen ve Muhammet Uzun'un cesediyle karşılaştı. Bezen'in Konya, Uzun'un ise Ankaralı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
İNTİHAR ŞÜPHESİ
Öte yandan ikili arasında yaşanan kavganın ardından Bezen'i silahla öldüren Uzun'un daha sonra aynı silahla intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı