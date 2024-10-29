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Hakkari’de dev kayalar korkuttu: Minibüsün üzerine düştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ekim 2024 22:21 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 22:21
Hakkari’de dev kayalar korkuttu: Minibüsün üzerine düştü!

Hakkari’de dev kayalar minibüsün üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hakkari'nin Şemdinli​ ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında içinde 5 kişinin bulunduğu minibüsün üzerine dev kaya parçaları düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

DEV KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ

Olay, Şemdinli le Derecik​ yolunda meydana geldi. Yol genişletme çalışması sırasında Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu minibüs, Aylapınar köyüne bağlı Bınsurmevkinde üzerine dev kaya parçaları düştü.

Hakkari’de dev kayalar korkuttu: Minibüsün üzerine düştü! - 1. Resim

Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası Şemdinli-Derecik yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, yolun temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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