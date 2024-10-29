Hakkari’de dev kayalar korkuttu: Minibüsün üzerine düştü!
Hakkari’de dev kayalar minibüsün üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında içinde 5 kişinin bulunduğu minibüsün üzerine dev kaya parçaları düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
DEV KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ
Olay, Şemdinli le Derecik yolunda meydana geldi. Yol genişletme çalışması sırasında Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu minibüs, Aylapınar köyüne bağlı Bınsurmevkinde üzerine dev kaya parçaları düştü.
Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası Şemdinli-Derecik yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, yolun temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.