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Editor
 | Sule Altinel

Kar aniden bastırdı, araçlar tipi nedeniyle yollarda kaldı

Hakkari’de kar yağışı ve tipi etkili oldu. Yüksekova ilçesinde çok sayıda araç mahsur kalırken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 01:19
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 01:38

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Esendere yolunda akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. İlçeye yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyü yakınlarında aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Kar aniden bastırdı, araçlar tipi nedeniyle yollarda kaldı

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edilmesi beklenirken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kar aniden bastırdı, araçlar tipi nedeniyle yollarda kaldı

ELAZIĞ'DA MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Öte yandan Elazığ'ın Maden ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kartaldere Grup Yolu'nda bazı araçlar yolda kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin kar küreme çalışması sonucu temizlenen yolda araçların ilerlemesi sağlandı.

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