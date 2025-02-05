Hakkari'de okulda zehirlenme paniği: 34 öğrenci hastanelik oldu
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Şubat 2025 14:41 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:49
Hakkari'de taşımalı eğitim gören 34 öğrenci, yemek yedikten sonra fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.
Hakkari'de okulda zehirlenme şüphesi nedeniyle alarma geçildi. Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı.
34 ÖĞRENCİDE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ
Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulunda taşımalı eğitim gören 34 öğrenci, yemek şirketinin dağıttığı yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.
ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Fenalık geçiren öğrenciler ambulanslarla il merkezi ve Yüksekova ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı