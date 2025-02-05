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Hakkari'de okulda zehirlenme paniği: 34 öğrenci hastanelik oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Şubat 2025 14:41 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:49
Hakkari&#039;de okulda zehirlenme paniği: 34 öğrenci hastanelik oldu

Hakkari'de taşımalı eğitim gören 34 öğrenci, yemek yedikten sonra fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

Hakkari'de okulda zehirlenme şüphesi nedeniyle alarma geçildi. Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı.

34 ÖĞRENCİDE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulunda taşımalı eğitim gören 34 öğrenci, yemek şirketinin dağıttığı yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.

Hakkari'de okulda zehirlenme paniği: 34 öğrenci hastanelik oldu - 1. Resim

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Fenalık geçiren öğrenciler ambulanslarla il merkezi ve Yüksekova ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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