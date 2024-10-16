Kayseri'de özel okulda zehirlenme vakası! Onlarca öğrenci hastanelik oldu

16 Ekim 2024 23:58 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 00:11

Kayseri'de özel bir okulda zehirlenme vakası meydana geldi. Yemek yedikten sonra rahatsızlanan 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kayseri​'deki bir özel okulda eğitim gören öğrenciler öğlen yemeği yedikten sonra fenalaştı. Çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KUSMA VE KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ BAŞLADI

Olay, Kocasinan​ ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan Özel Cihangir Okulları’nda meydana geldi. İddiaya göre öğlen yemeğinde tavuk yiyen öğrencilerde daha sonrasında karın ağrısı ve kusma şikayeti başladı.

30 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 30 öğrenci, kentte bulunan çeşitli hastanelere başvurdu. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden tedavisi tamamlananlar taburcu edilerek evlerine gönderildi.