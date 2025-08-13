Menü Kapat
Gündem
Editor
 Merve Yaz

Hakkınız ödenmez! Orman işçilerinin takdire şayan mücadelesi

İzmir Buca'da dün çıkan orman yangını, bu sabah saatlerinde söndürüldü. Dünden bu yana yangını söndürmeye çalışan Orman Kahramanları, azim ve cesaretle Yeşil Vatan için cansiparane bir mücadele verdi.

Hakkınız ödenmez! Orman işçilerinin takdire şayan mücadelesi
, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Dün 'da çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

Hakkınız ödenmez! Orman işçilerinin takdire şayan mücadelesi

Yangın yoğun uğraşlar sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Hakkınız ödenmez! Orman işçilerinin takdire şayan mücadelesi

İzmir'deki Buca yangınına ilişkin son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığının müjdesini verdi.

Hakkınız ödenmez! Orman işçilerinin takdire şayan mücadelesi

Bu sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında en büyük mücadeleyi yine Orman Kahramanları verdi.

Hakkınız ödenmez! Orman işçilerinin takdire şayan mücadelesi


CANLA BAŞLA MÜCADELE

Hakkınız ödenmez! Orman işçilerinin takdire şayan mücadelesi

İzmir'de yangınla mücadele eden Orman Kahramanlarının yorgun düştüğü ve yorgunluktan bulundukları yerde uyudukları anlar görüntülendi.

Gece-gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalışan orman kahramlarının mücadelesi, bölgeden gelen karelerle bir kez daha ortaya konuldu.

