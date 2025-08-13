Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Denizgöründü köyü yangını söndürüldü mü? Çanakkale yangın son dakika son durum bilgisi

Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü köyünde orman yangını çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelirken bugün yangın 13.30 civarında çıktı. Ormanlık alanda başlayan Denizgöründü Çanakkale yangınında çalışmalar devam ediyor.

Merkez ilçeye bağlı Denizgörünüc köyünde başlayan için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Dumanların yükseldiği 'de yangınla mücadele sürüyor.

DENİZGÖRÜNDÜ YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Türkiye'nin yüreklerini yakan orman yangınları devam ederken bir haber de Çanakkale'den geldi. Merkez ilçesine bağlı olan Denizgöründü köyünde çıkan yangın sonrasında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye başlandı.

Denizgöründü köyü yangını söndürüldü mü? Çanakkale yangın son dakika son durum bilgisi

ÇANAKKALE DENİZGÖRÜNDÜ YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Çanakkale’nin Merkez ilçesinde bağlı Denizgöründü köyünde meydana gelen yangın için çalışmalar devam ediyor. Yangın, bugün 13.30 civarında başlarken ihbar sonrasında ekipler bölgeye sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman’ın açıklamasına göre yangına havadan 6 uçak, 5 helikopter, karadan ise 35 arazöz ile müdahale ediliyor.

TGRT Haber
