Denizgöründü köyü yangını söndürüldü mü? Çanakkale yangın son dakika son durum bilgisi

Merkez ilçeye bağlı Denizgörünüc köyünde başlayan orman yangını için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Dumanların yükseldiği Çanakkale'de yangınla mücadele sürüyor.

DENİZGÖRÜNDÜ YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Türkiye'nin yüreklerini yakan orman yangınları devam ederken bir haber de Çanakkale'den geldi. Merkez ilçesine bağlı olan Denizgöründü köyünde çıkan yangın sonrasında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye başlandı.

ÇANAKKALE DENİZGÖRÜNDÜ YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Çanakkale’nin Merkez ilçesinde bağlı Denizgöründü köyünde meydana gelen yangın için çalışmalar devam ediyor. Yangın, bugün 13.30 civarında başlarken ihbar sonrasında ekipler bölgeye sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman’ın açıklamasına göre yangına havadan 6 uçak, 5 helikopter, karadan ise 35 arazöz ile müdahale ediliyor.