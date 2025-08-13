Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Silifke yangın son dakika söndürüldü mü? Havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Vatandaşlar tarafından Silifke yangın son dakika söndürülüp söndürülmediği merak ediliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
14:45
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
14:45

Bugün (13 Ağustos 2025 Pazartesi) 'in Silifke ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, söndürme helikopteri ve arazöz sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından Mersin Silifke yangın son dakika durumu ise merak ediliyor.

Silifke yangın son dakika söndürüldü mü? Havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı

SİLİFKE YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Silifke'de çıkan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor. Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi önündeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Silifke yangın son dakika söndürüldü mü? Havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı

Yangının neden çıktığı hakkında ise ekipler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, yapılacak incelemelerle birlikte çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

