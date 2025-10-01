Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye vizyonu dünyaya anlatıldı

Türkiye'nin uzay vizyonu, Sidney'de düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi'nde tanıtıldı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ve Türk astronotların da katıldığı etkinlikte, 2026'da Antalya'da gerçekleştirilecek 77. kongre için hazırlıklar paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 10:25

'nin vizyonu Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi'nde anlatıldı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Türk astronotlar ve çok sayıda Türk temsilci, 2026'da 'da yapılacak kongrenin tanıtımı için bir araya geldi. Etkinlikte TUA Başkanı Kıraç, Başkonsolos Belgin Ergüneş ve IAF İcra Direktörü Christian Feichtinger de hazır bulundu.

76. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2025) ikinci gününde, Türkiye'nin gelecek yıl ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026 Antalya) için Türk pavilyonunda özel etkinlik düzenlendi.

Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye vizyonu dünyaya anlatıldı

TUA BAŞKANI VE TÜRK ASTRONOTLAR ETKİNLİĞE KATILDI

Etkinliğe, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye Cumhuriyeti Sidney Başkonsolosu Belgin Ergüneş, Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) İcra Direktörü Christian Feichtinger, Türk astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Doğrukök ile Türk şirketleri ve üniversite temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Türkiye’nin uzay alanındaki vizyonu, gelecek hedefleri ve Antalya’nın ev sahipliğine ilişkin planlar paylaşıldı. Program sonunda düzenlenen kura çekimi ile farklı ülkelerden gelen katılımcılara Türk şirketleri ve üniversiteleri tarafından hediyeler takdim edildi.

TUA Başkanı Kıraç, Sidney’de çok güçlü bir organizasyonla yer aldıklarını belirterek, Türkiye’nin uzay vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıraç, “Burada 9 güzide şirketimiz var. Türkiye’nin en iyi iki teknik üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi projeleriyle buradalar. Bunun yanında gençlerimiz, öğrencilerimiz makaleleriyle burada. Tüm bu gayretin ana sebebi Antalya’ya hazırlanmak.” diye konuştu.

Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye vizyonu dünyaya anlatıldı

ANTALYA'DA 10 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM BEKLENİYOR

Kıraç, 5-9 Ekim 2026’da Antalya’da düzenlenecek kongreye büyük ilgi beklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu yıl Sidney’de yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Antalya’da 10 binin üzerinde bir katılım olacağına inanıyoruz. Antalya, coğrafi olarak daha yakın bir konumda olduğu için birçok şirketin katılım göstereceğini düşünüyoruz. Bu, Türkiye için tarihi bir fırsat olacak. Gençlerin ve özel sektörün bu alanda daha fazla rol alması gerekiyor. Bugün burada geleceğin mühendisleri, insanları var. Üniversitelerimiz çok güçlü eğitimler veriyor. Amacımız bu gençleri Türkiye’deki projelere kazandırmak. Dünya ekonomisi yılda yaklaşık yüzde 3 büyürken, uzay ekonomisi bunun 3 katı hızla büyüyor. Bugün 600 milyar dolar olan pazarın 10 yıl içinde 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye olarak kamu kurumlarımız, özel sektörümüz, üniversitelerimiz ve girişimlerimiz bu büyümeden daha fazla pay almalı."

Kıraç, ayrıca Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) yönetiminde ilk kez bir Türk temsilci olarak başkan yardımcılığı görevini üstleneceğini açıklayarak, “IAF’in bugün 600’ün üzerinde üyesi bulunuyor. Türkiye’nin bu ağ içinde aktif olması, firmalarımızın uluslararası işbirliklerine dahil olması açısından kritik önemde. Hedefimiz Antalya organizasyonunu en mükemmel şekilde gerçekleştirmek.” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte Antalya’nın tanıtımına ilişkin bir sunum yapan Kıraç, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkati çekti. Kıraç, “Antalya, dünyanın en çok turist çeken dördüncü şehri. Sadece turizm değil kültür, tarih ve misafirperverlik açısından da benzersiz bir şehir. Caretta caretta kaplumbağalarının evi olan Antalya’da doğa ve bilimin buluştuğu eşsiz bir atmosfer sizleri bekliyor.” diye konuştu.

Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye vizyonu dünyaya anlatıldı

"TÜRKİYE KONGREYE GÜÇLÜ BİR EKİPLE KATILDI"

Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Belgin Ergüneş de Türkiye’nin kongreye güçlü bir ekiple katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Uzay çalışmaları sadece bir bilimsel merak değil aynı zamanda insanlığın ortak geleceğini şekillendiren stratejik bir alandır. Türkiye Uzay Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve sektörün önde gelen firmalarıyla burada olmaktan gurur duyuyoruz.”

Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye vizyonu dünyaya anlatıldı

Ergüneş, Antalya’nın ev sahipliğinin Türkiye’nin uzay alanındaki kararlılığının uluslararası toplum tarafından takdir edildiğini gösterdiğine dikkati çekerek “Antalya’da düzenlenecek 77’nci , bilimsel ve teknolojik işbirliklerini ileriye taşıyacak çok önemli bir platform olacaktır.” ifadelerini kullandı.

IAF İcra Direktörü Christian Feichtinger, 2026’da Antalya’da düzenlenecek kongrenin farklı bir deneyim sunacağını belirterek, "Şimdiden Antalya’daki 77’nci kongreye odaklandık. Türkiye uzaya büyük bir tutkuyla yaklaşıyor. Antalya, kültürel mirası, turistik cazibesi ve misafirperverliğiyle benzersiz bir ev sahipliği yapacak." dedi.

Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye vizyonu dünyaya anlatıldı

Türkiye’nin uzay alanındaki yükselişinin federasyon tarafından yakından takip edildiğini anlatan Feichtinger, "Türkiye’nin uzay ekosistemindeki artan rolü tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Antalya, bu yükselişi kutlamak için ideal bir buluşma noktası olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Türk Tuva Cihangir Atasever, mikro yerçekimi araştırmalarının bilim dünyası için sunduğu fırsatlara işaret ederek, "Mikro yerçekimi ortamı, Dünya’da mümkün olmayan deneyleri yapma imkanı sağlıyor. Bu sayede yeni tedavi yöntemleri ve malzemeler geliştirilebilir. Hedefimiz sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için fayda sağlayacak teknolojiler üretmek." diye konuştu.

Atasever, uzay araştırmalarının yalnızca bilimsel değil, insani bir misyon taşıdığına dikkati çekerek, “Uzayda yapılan her deney, dünyadaki yaşamı daha sürdürülebilir kılmak için atılan bir adımdır. Bizim vizyonumuz, bilimin sınırlarını genişletirken insanlığa fayda sağlamak.” dedi.

Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye vizyonu dünyaya anlatıldı

'DÜNYA DAHA FAZLA UZAYA İHTİYAÇ DUYUYOR' SLOGANI

Atasever, Türkiye’nin bu vizyonunun 'Dünya daha fazla uzaya ihtiyaç duyuyor' sloganıyla örtüştüğünü ifade etti.

Türk astronot Alper Gezeravcı ise konuşmasında, “Antalya, tıpkı İstanbul gibi farklı kültürleri buluşturan bir merkez. Uzay endüstrisi girişimleri ve paydaşları bir araya getiren büyük bir alan. Türkiye, bu işbirliğinde tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturma rolünü üstlenecek.” dedi.

Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye vizyonu dünyaya anlatıldı

Gezeravcı, insanlı uzay misyonunun Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen gerçekleştirildiğini hatırlatarak “Oyuna geç dahil olduk ama bu sadece başlangıçtı. Artık bu oyunun içindeyiz ve uzay ekosisteminde daha kritik roller üstlenmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Doğrukök, Antalya’nın 2026’da IAC’ye ev sahipliği yapacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Antalya, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri. Hepinizi orada görmek için sabırsızlanıyoruz.” diye konuştu.

Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye vizyonu dünyaya anlatıldı

Etkinlik, Antalya tanıtım videosunun izlenmesi ve çekiliş organizasyonunun ardından sona erdi. Katılımcılar, Türkiye’nin uzay alanındaki artan uluslararası görünürlüğünü ve 2026’da Antalya’da düzenlenecek kongreye ilişkin heyecanlarını paylaştı.

Etkinliğin öncesinde, Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Pavilyonunu ziyaret eden TUA Başkanı Başkanı Yusuf Kıraç, sonrasında BAE Uzay Ajansı Genel Müdürü H.E Eng. Salem Butti Salem AL Qubaisibae'ye ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Jiang Hui'ya Türk Pavilyonunu gezdirdi.

Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye vizyonu dünyaya anlatıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gören uzaylı aracı zannediyor: Dünyanın ilk hidrojenli sürücüsüz traktörü
53 yıl sonra Dünya'ya düşen Kosmos 482 uzay aracının son anları kamerada
ETİKETLER
#Türkiye
#antalya
#uzay
#kongre
#astronot
#bilim
#Uzay Ajansı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.