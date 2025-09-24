Gören uzaylı aracı zannediyor: Dünyanın ilk hidrojenli sürücüsüz traktörü

Japonya’nın önde gelen tarım makineleri üreticilerinden Kubota, Osaka’da düzenlenen World Expo 2025’te dikkat çekici bir yeniliğe imza attı. Şirket, hidrojen yakıt hücresiyle çalışan ve tamamen sürücüsüz şekilde tasarlanan dünyanın ilk traktörünü tanıttı.

SIFIR EMİSYON, YÜKSEK VERİMLİLİK

Yeni nesil traktör, yapay zekâ destekli otonom sürüş teknolojisini hidrojen enerjisiyle buluşturuyor. 100 beygir gücündeki motoru, tek bir hidrojen dolumuyla yarım gün boyunca aralıksız çalışabiliyor. 4,4 metre uzunluğunda, 2,2 metre genişliğinde ve 2,3 metre yüksekliğinde olan araçta sürücü koltuğu bulunmuyor. Tüm kontroller uzaktan yapılıyor. Ayrıca üzerindeki kameralar sayesinde tarlada bir engel ya da insan gördüğünde kendini durdurabiliyor.

ÖNCEKİ DENEMELERDEN BUGÜNE

Kubota, geçen yıl 60 beygir gücünde, üç hidrojen tankıyla dört saat çalışabilen insanlı bir prototip geliştirmişti. O model, tarla sürme gibi gerçek görevlerde de test edilmişti. Şimdi ise şirket, daha güçlü ve tamamen sürücüsüz versiyonla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Traktörün satış tarihi ve fiyatı konusunda ise şimdilik net bir bilgi paylaşılmadı.

TARIMDA İŞ GÜCÜ AÇIĞINA ÇÖZÜM

Japonya’da tarım sektöründe ciddi bir iş gücü sıkıntısı yaşanıyor. Kubota’nın geliştirdiği bu otonom traktör, sadece Japonya için değil, benzer sorunlarla boğuşan pek çok ülke için de umut verici bir çözüm olarak görülüyor.

TEMİZ ENERJİ VURGUSU

Hidrojen yakıt hücreleri, oksijen ve hidrojenin birleşiminden elektrik üreterek yalnızca su ve ısı ortaya çıkarıyor. Yeni nesil katalizörler ve daha ince membranlar sayesinde bu sistemler artık hem daha dayanıklı hem de daha verimli.