24°
Dolandırıcıların yeni yöntemi 'yok artık' dedirtti: Yapay zeka ile sahte yangın ve kaza görüntüleri üretiyorlar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sefer Darıcı, araç kazası ve ev yangını gibi sahte içeriklerin dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceğini belirterek, bu tür görsellerin mutlaka doğrulanması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekâ destekli sahte içerikler, sigorta dolandırıcılığı için yeni bir tehdit oluşturuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sefer Darıcı, sigorta sektöründeki yapay zekâ kullanımının riskler taşıdığını belirtti. Darıcı, araç kazası veya yangın gibi sahte görüntülerin dolandırıcılık amacıyla kullanılabildiğini ifade etti.

Araçların kaza yapmış gibi evlerin ise yangın çıkmış gibi gösterilmesiyle hazırlanan yapay zekâ destekli görseller, sigorta şirketlerini hedef alabiliyor. Özellikle bazı sigorta başvurularında bu tür uygulamalar kullanılarak, sigorta şirketleri dolandırılabiliyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'yok artık' dedirtti: Yapay zeka ile sahte yangın ve kaza görüntüleri üretiyorlar

"İÇERİKLERİN GERÇEKLİĞİ TEST EDİLMELİ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zekânın birçok alanda kolaylık sağlarken kötüye kullanım riski de barındırdığına işaret ederek, üretilen içeriklerin mutlaka doğru şekilde kontrol edilmesi ve gerçekliğinin test edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sefer Darıcı, yapay zekâyla üretilmiş içerikler özellikle dolandırıcılık amacıyla kullanılabildiğini belirterek, "Son zamanlarda bazı yapay zekâ uygulamaları sigorta dolandırıcılığı için kullanılabiliyor. Araçların kaza yapmış gibi gösterildiği uygulamalar veya evlerin belli bölümlerinde yangın çıkmış gibi yapılan oynamalar, yapay zekâyla üretilmiş içerikler özellikle dolandırıcılık amacıyla kullanılabiliyor. Sigortacılıkta belgeler, dokümanlar ve fotoğraflar ciddi bir incelemeye tabi tutuluyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'yok artık' dedirtti: Yapay zeka ile sahte yangın ve kaza görüntüleri üretiyorlar

Ancak arka planda bu tarz uygulamaların sebep olduğu sıkıntılar dikkatle değerlendirilmeli. Özellikle bazı sigorta başvurularında bu tür uygulamaların kullanıldığı ve sigorta şirketlerinin dolandırılmaya çalışıldığı da biliniyor. Yapay zekâyla üretilmiş içeriklerin sigorta dolandırıcılığı amacıyla kullanılması, buna yeltenen kişilerin başına ciddi sorunlar açabilir. Bu nedenle üretilen içeriklerin mutlaka doğru şekilde kontrol edilmesi ve gerçekliğinin test edilmesi gerekiyor" dedi.

Darıcı, bir görselin ya da dokümanın yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğini kontrol amaçlı inceleyen özel uygulamaların olduğunu söyleyerek, "Sigorta şirketleri de buna göre önlemlerini almış durumda. Ancak yapay zekâ uygulamalarının her geçen gün daha gerçekçi içerikler üretiyor olması, bir yandan problem teşkil etmeye devam ediyor. Bir görüntünün yapay zekâyla üretilip üretilmediğini anlamak için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Yapay zekâ uygulamaları da bu tespitte kullanılabiliyor. Bazen çıplak gözle dahi ayırt edilebilecek şeyler olabiliyor. Doku, gölge, ışık ve renk uyumsuzlukları ve hayatın doğal akışına uygun olmayan netlikte içerikler, piksel tutarsızlıkları gibi pek çok detay fark edilebiliyor. Bunun dışında, bir görselin ya da dokümanın yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğini kontrol amaçlı inceleyen özel uygulamalar da bulunuyor. Her halükarda bu teknolojilerin çok hızlı ilerlediğini ve gerçekliğe çok yakın içerikler üretebildiğini vurgulamakta fayda var" diye konuştu.

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'yok artık' dedirtti: Yapay zeka ile sahte yangın ve kaza görüntüleri üretiyorlar
