Hasta olunca faka bastı! Muayene sırasında enselendi

İskenderun ilçesinde hırsızlık olayına karışan ve hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli kadın şüpheli, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Şüphelinin, Osmaniye’de bir hastanede muayene sırasında tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

A.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak Toprakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.