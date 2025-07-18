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 | Murat Makas

HAKMAR ve TATBAK soruşturmasında yeni gelişme! 22 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, HAKMAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 şüpheli tutuklandı.

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HAKMAR ve TATBAK soruşturmasında yeni gelişme! 22 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 17:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen kapsamında, örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülen HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK grubu yönetim kurulu başkanı Z.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında HAKMAR Mağazacılık, HAKMAR Gıda ve TATBAK Gıda isimli şirketlere, şirket yönetimi için kayyum ataması kararı verilerek, şirketlerin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkililerine devredilmişti.

Şirketler bünyesindeki 895 şubeye kayyum atandı. Gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemlerini sona erdi. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

22 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 23 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Gelen son bilgilere göre 22 şüphelinin hakkında kararı çıktı.

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