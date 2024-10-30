Halı sahada bir anda yere yığıldı! 52 yaşındaki avukat kurtarılamadı: O anlar kamerada

30 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:57

Isparta'da bir halı sahada futbol oynarken aniden yere düşen avukat Mustafa Serkan Dermirekin, hastanede hayatını kaybetti.

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Isparta'da 52 yaşındaki avukat Mustafa Serkan Demirekin, halı sahada maç yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Durumun fark edilmesi üzerine arkadaşları hemen yardıma koşarak kalp masajı yaptı.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demirekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi.

O ANLAR KAMERADA

Demirekin’in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün ikindi vakti Gökgöz Camii'nde kılınacak namaz sonrasında Gülcü Mezarlığı'nda defnedileceği açıklandı. Avukatın maç sırasında fenalaştığı anlar kameralara yansıdı.