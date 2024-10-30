Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Halı sahada bir anda yere yığıldı! 52 yaşındaki avukat kurtarılamadı: O anlar kamerada

Halı sahada bir anda yere yığıldı! 52 yaşındaki avukat kurtarılamadı: O anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:57

Isparta'da bir halı sahada futbol oynarken aniden yere düşen avukat Mustafa Serkan Dermirekin, hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'da 52 yaşındaki avukat Mustafa Serkan Demirekin, halı sahada maç yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Durumun fark edilmesi üzerine arkadaşları hemen yardıma koşarak kalp masajı yaptı.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demirekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi.

Halı sahada bir anda yere yığıldı! 52 yaşındaki avukat kurtarılamadı: O anlar kamerada - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Demirekin’in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün ikindi vakti Gökgöz Camii'nde kılınacak namaz sonrasında Gülcü Mezarlığı'nda defnedileceği açıklandı. Avukatın maç sırasında fenalaştığı anlar kameralara yansıdı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...