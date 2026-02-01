Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Halı sahada "yenge izni" pankartı! Arkadaş grubunun hazırladığı sürpriz viral oldu

Ankara'da evlendikten sonra halı saha maçlarına gitmekte zorlanan Sami Can Gültekin, eşinden aldığı izinle gece maçına geldi. Gültekin'in takım arkadaşları, alınan izni kutlamak amacıyla sahada pankart açarak sürpriz yaptı.

01.02.2026
Ankara'da yaşayan ve yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarıyla futbol oynayan Sami Can Gültekin, evliliğinin ardından maç saatlerinin geç olması nedeniyle sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Takım arkadaşları ise Gültekin'in eşinden aldığı özel izni kutlamak amacıyla sahada pankart açtı.

Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarıyla futbol oynadığını belirten Gültekin, evlendikten sonra maç saatlerinin gece geç saatlere denk gelmesi ve eşiyle bu yüzden yaşadığı problem nedeniyle bazı karşılaşmalara katılamadığını söyledi. Bunun üzerine halı sahaya gelmesine izin veren eşine teşekkür etmek amacıyla arkadaşlarının açtığı pankart, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Halı sahada "yenge izni" pankartı! Arkadaş grubunun hazırladığı sürpriz viral oldu

PANKART, KENDİSİ İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU

Arkadaşları tarafından hazırlanan pankartın kendisi için sürpriz olduğunu aktaran Sami Can Gültekin, "Takım arkadaşlarımızla 10 yıldır beraber futbol oynuyoruz. Bizim bir konuşma grubumuz var. Maçın saat gece 01.00'da olduğunu öğrenince gruba gelemeyebilirim diye mesaj attım. Daha önce de böyle şeyler yaşadık. Evli olduğunuz zaman eşinizi de düşünmeniz gerekiyor. Daha sonrasında eşim müsaade edince maça gelebileceğimi gruba yazdım" dedi.

Arkadaşlarının hazırladığı sürprizden kendisinin de haberi olmadığını belirten Gültekin, "Normalde hep oynadığımız saatlerde ama şimdi dediğim gibi evlendikten sonra bu işler iki taraflı oluyor, tek taraflı karar veremiyorsunuz. Sonrasında maça geldim tabii ki müsaade aldım. Pankartı eşime göstermek için eve getirdim. Daha sonrasında bir video çektik, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Mutluyuz, herkes eğlenmeye, hayattan keyif almaya baksın. Tepki gösterecek bir şey yok" diye konuştu.

Halı sahada "yenge izni" pankartı! Arkadaş grubunun hazırladığı sürpriz viral oldu

Eşinin gece geç saatlerde halı sahaya gittiği için evde tek başına kaldığını belirten Dilan Gültekin, "Evlenmeden önce de zaten eşim sürekli maçlara gidiyordu, bunu biliyordum ama evlendikten sonra insanlar birbirlerine sorumluluk hissediyorlar. Ben bile dışarı çıkarken, hayatım müsaaden varsa gidebilir miyim? diye soruyorum. Eşim de bana jest yapmak için arkadaşlarıyla birlikte bir pankart hazırlamış. Güzel bir mizansen oldu, benim de çok hoşuma gitti. Ben de bunu kendi sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Bütün eşlerimize örnek olmasını diliyorum. Fikstürları da lütfen daha erken saatlere versinler. Sonuçta biz hayat arkadaşıyız. Gece geç saatlerde evde yalnız kalmak benim de çok hoşuma giden bir şey değil. Aslında buradaki niyetim ona izin vermemek değil de biraz daha erken saatlerde oyna, gece beni de yalnız bırakma demekti" diye konuştu.

Halı sahada "yenge izni" pankartı! Arkadaş grubunun hazırladığı sürpriz viral oldu

10 yıldır arkadaşlarıyla birlikte futbol oynadıklarının ifade eden Burak Küçük, "Takım arkadaşlarımla 8-10 yıldır beraber oynuyoruz. Kaptanımız, maçtan önce gelemeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Pankartı eğlenmek için yaptıklarını söyleyen Küçük, "Sonra geliyorum, müsaade var deyince, biz de komiklik olsun, eğlenelim diye bir pankart yapalım dedik. Yengemize de güzel bir hediye olsun istedik ama sonra olayın böyle olacağını biz de beklemiyorduk. Bir anda sosyal medyada popüler olduğunu gördük. Bir arkadaşımız da eşi doğum yaptığı gün buraya geldi. Yani bizim için izin problemi olmuyor. Buradan da tüm kadınlara sesleniyorum; eşlerimiz halı sahaya yollayabilirsiniz. Sonuçta kötü bir şey yapmıyoruz, eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

#Gündem
#Gündem
