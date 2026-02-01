Sokak ortasında damat dehşeti: Kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta korkunç olay meydana geldi.

DAMAT KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgiye göre, Adem Ü. husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) ile karşı karşıya geldi. Belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı. Damadın tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti.

İŞ YERİ VE ARAÇLARA İSABET ETTİ

Mermiler ayrıca, iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan kayınbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

OLAYIN SEBEBİ

Yaralılardan kayınbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, damadın 5 sene önceki olay sebebiyle kurşun yağdırdığı ortaya çıktı.

Adem Ü.'nün 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.