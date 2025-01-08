Hamile eşini vahşice öldüren katilin ifadesi kan dondurmuştu! Cani eş için şok suç duyurusu

08 Ocak 2025 08:28 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 08:40

Adana'da 7 aylık hamile eşi 20 yaşındaki Hatice Demir'i boğarak katleden 28 yaşındaki cani koca Emrah Demir hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu etkisinde olduğu için eşini öldürdüğünün bile farkında olmadığını söyleyen Demir için Hatice Demir'in ailesinin avukatlarından şok suç duyurusu geldi.

Adana​'nın Seyhan​ ilçesinde 28 yaşındaki Emrah Demir, 29 Ekim 2023 tarihinde 7 aylık hamile eşi Hatice Demir ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Gece boyu devam eden tartışma sabaha karşı kavgaya dönüştü. Hamile kadının bağırması üzerine cani eş bağırmaması için eliyle karısının yüzünü kapattı. Cani adam bir süre sonra eşinin hareket etmediğini fark ederek 'galiba eşimi öldürdüm' diyerek komşulara seslendi. Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

"ÖLDÜRÜP ÖLDÜRMEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Emrah Demir, 'eşi kasten öldürmek' suçundan yargılandığı Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son savunmasında, mahkeme salonunda bulunan kayınbabası, kayınvalidesi, kayınbiraderi, mahkeme heyeti ve avukatlardan böyle bir olay yaşandığı için özür diledi. Cani koca Demir, "Ben kötü bir insan değilim. Sadece ateş-buz hastası biriyim. Olay sırasında da uyuşturucunun etkisindeydim. Bu nedenle eşimi öldürüp öldürmediğimi hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Bu olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu. Mahkeme heyetinin de takdiri olursa yine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kapatılmak istiyorum" dedi.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİ ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ AMA..."

Aile avukatlarından Şirin Şeyma Bulut ise sanığın, eşini ve karnındaki 7 aylık bebeğini kasten öldürdüğünü belirterek en üst hadden 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Yine aile avukatlarından Ecem Sena Mutlay da, "Sanık uyuşturucunun etkisiyle hareket ettiğini söylemekteyse de bunu kendi rızasıyla gerçekleştirmiştir. Cezai ehliyeti tamdır. Herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Bildiğimiz kadarıyla 26 haftalık hamile eşini ve karnındaki bebeği öldürmüştür. Yaklaşık yarım saat kadar eylemlerine devam etmiştir. İçeriye kimsenin girmesine müsaade etmemiştir. Bu hususlar dikkate alınarak sanığın 2 kez kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"7 AYLIK BEBEĞİNİ ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN DA YARGILANACAK"

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Demir'i eşi Hatice Demir'i, kadına ve eşe karşı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet, olayın gerçekleşme şekli, sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını da dikkate alarak verilen cezada indirim uygulamayıp, sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, olay tarihinde Hatice Demir'in hamile olması ve ölümü dolayısıyla sanığın eyleminin TCK kapsamında başka bir suçu oluşturup oluşturmadığı hususunda değerlendirme yapılmak üzere sanık hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Avukatlar, mahkemenin suç duyurusu üzerine savcılıkça, sanığın eşini öldürürken beraberinde bebeğinin de ölümüne neden olmak suçundan dava açılması halinde sanık Emrah Demir'in anne karnındaki 7 aylık bebeğini öldürmek ya da ölümüne neden olmak suçundan da yargılanacağı belirtildi.