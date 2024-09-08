Hamile kadını sokak ortasında öldüresiye darp etmişti! Cani adam için istenen ceza belli oldu

08 Eylül 2024 15:36 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 16:38

Manisa'da Yılmaz Akman, birlikte yaşadığı 5,5 aylık hamile kadın Sude Naz A.'yı sokakta sopayla darp etmişti. İnfiale neden olan olay sonrası gözaltına alınan zanlının 18 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede zanlı Yılmaz Akman için 6,5 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

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Akhisar'da 37 yaşındaki Yılmaz Akman, 19 yaşındaki hamile eşi Sude Naz A.'yı sokakta sopayla darp etmişti. Görüntüler infiale yol açmış, çevredeki vatandaşlar da Akman'ı linç etmeye kalkmıştı.

18 suç kaydı bulunan Akman, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı ve Akman hakkında "Beden ve ruh sağlığı açısından kendini savunamayacak durumdaki kadını silahla kasten yaralamak" ve "Alenen hakaret" suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası talep eden bir iddianame hazırladı.

Olay sırasında 5,5 haftalık hamile olduğunu ifade eden Sude Naz A., savcılıkta verdiği ifadesinde; Yılmaz Akman’ın kendisine sopa ile vurduğunu, yere düştüğünü ve yardım çağrısına rağmen çevredeki kimsenin müdahale etmediğini anlattı. Olay sonrası düşük tehlikesi geçirdiğini belirten Sude Naz A., Akman'ın en ağır cezayı almasını ve hapisten çıkmamasını istediğini söyledi.

İFADESİNDEN UYUŞTURUCU ETKİSİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yılmaz Akman ise ifadesinde; olay sırasında alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ve Sude Naz A.’yı sopayla darp ettiğini kabul etti.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Akman’ın 18 farklı suç kaydı olduğu ve haftada üç gün adli kontrol için imza verdiği ortaya çıktı. Ayrıca Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre; 18 suç kaydı olan Yılmaz Akman hakkında 6,5 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.