Hamit Altıntop'un Candaş Tolga Işık'la konuşmaları gündem oldu! "Kadro önce önümüze geliyor"

25 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:44

A Milli Futbol takımımızın da yer aldığı Euro 2024 heyecanı artarak devam ediyor. İlk maçından galibiyet ikinci maçından ise mağlubiyetle ayrılan Milli takımımızın son maçındaki kadrosu uzun süre tartışıldı.

Futbol yorumcuları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından uzun süre eleştirilen Teknik direktör Montella ve Milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, üst üste açıklama gerçekleşti.

"GÜNÜN SONUNDA SORUMLULUK HOCANINDIR"

Candaş Tolga Işık’ın programına katılan Altıntop; “Kadro üzerinde teknik direktör ile hiç tartışmıyor musunuz?” Sorusuna şu cevabı verdi:

“Kadro açıklanmadan önce tabi ki bizim önümüze geliyor. Bizi bu konuda bilgilendiriyorlar. Çay kahve muhabbeti yaparken ister istemez şöyle muhabbetler oluyor. Neden bu? Bu kişi düşüşte neden var, bu kişi yükselişte neden yok? Ancak günün sonunda saha içinde olanlar hocanın sorumluluğundadır.

Biz daha fazla oyuncuların saha dışındaki sorumlulukları ve ihtiyaçları ile ilgileniyoruz.”