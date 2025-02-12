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 | Mutluhan Yildiz

Hangi illerde okullar tatil edildi? Eğitime kar engeli! İşte 13 Şubat kar tatili olan yerler

Yoğur kar yağışından sebebiyle bazı il ve ilçelerde kar tatili kararı alındı. Yoğun yağışlar sebebiyle Türkiye'nin bazı noktalarında şehir beyaza büründü. 13 Şubat Pazartesi günü okullara kar tatili verilen yerler belli oldu.

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Hangi illerde okullar tatil edildi? Eğitime kar engeli! İşte 13 Şubat kar tatili olan yerler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 23:15

İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Eğitime bir gün ara verilen İstanbul'da yarın için tatil haberi olup olmadığı ise merak konusu oldu. Anadolu'nun bazı şehirlerinde de kar yağışı şiddetini artırarak devam ettirdi.

YARIN (13 ŞUBAT) HANGİ İLLERDE VE İLÇELERDE OKULLAR KAR TATİLİ EDİLDİ?

İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler:

ELAZIĞ

Elazığ genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 13 Şubat Perşembe günü için ara verildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, sabah saatlerinde yağışın daha da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, "Meteorolojik tahminlere göre kar yağışının ilerleyen saatlerde artması öngörülmektedir. Bu nedenle, ilimizde 13 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Lütfen bu süreyi kitap okuyarak ve derslerinize çalışarak değerlendirmeyi unutmayın" dedi.

KIRŞEHİR

Kırşehir’de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilimizde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe gününü tatil ilan ediyoruz. Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir’imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi sınıflarınıza bekliyoruz" denildi.

AMASYA

Amasya’da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi. İl genelinde etkili olan kar ve sağanağın ardından olumsuz hava şartları ile buzlanma riski üzerine yeni bir tedbir alındı. Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 13 Şubat Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği’nde yapılan açıklamada, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre 13.02.2025 Perşembe günü sabahın erken saatlerinden itibaren İlimiz Bingöl genelinde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Bingöl merkez ve İlçelerinin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

MALATYA

Malatya'da, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime yarın 1 gün ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini belirterek, "Sevgili öğrenciler; mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 (bir) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personellerde idari izinli sayılacaktır" dedi.

SİVAS

Sivas’ta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas merkez, ilçelere bağlı köy ve beldelerde eğitim gören öğrenciler için 13 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

KASTAMONU'DA 6 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle Merkez, İhsangazi ve Çatalzeytin ilçesinde taşımalı eğitime 13 Şubat Perşembe günü bir gün ara verildi. Ağlı, Azdavay ve Daday ilçelerinde ise kaymakamlıklar tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, tüm kademelerdeki eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
İstanbul'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün için eğitim ve öğretime ara verildi. İstanbul Valiliği yatığı duyuruda okulların tatil edildiğini açıklarken yarın için ise henüz bir açıklama yapılmadı. 13 Şubat 2025 İstanbul'da okullara kar tatili haberi valilik tarafından henüz açıklanmadı.
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