Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! 

06 Şubat 2025 20:47 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 20:50

İstanbul genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önlemler artırıldı. Kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamlayan havalimanı yetkilileri, tüm ekip ve ekipmanları hazır hale getirdi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), uçuş operasyonlarının güvenli şekilde devam edebilmesi için kar ve buzla mücadele biriminin 7/24 görev başında olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, pist, taksi yolu ve apron bölgelerinin açık tutulması için en son teknolojiye sahip ekipmanlar ve alanında uzman ekiplerle kesintisiz çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

"HER AN GÖREV BAŞINDAYIZ"

HEAŞ, hava koşullarının havacılık faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve uçuşların aksamadan sürmesini sağlamak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak, "Her türlü hava şartına karşı hazırlıklıyız ve operasyonların güvenli bir şekilde sürmesi için her an görev başındayız" ifadelerine yer verdi.