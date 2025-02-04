İstanbul kar yağışına hazırlanıyor! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni sefer iptalleri

04 Şubat 2025 16:53 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:07

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi yeni bir açıklama yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Sıcaklıklar birçok bölgede yerini soğuk havaya bırakacak. Özellikle kuzeybatı kesimlerde belirgin olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ve ani düşüşlerle 4 ila 10 derece azalması bekleniyor. 40 il için kar yağışı uyarısı yapılırken, İstanbul’da da bugünden itibaren kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İBB TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gerekli hazırlıkları tamamladı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı 11 bin 916 personelin görev alacağı belirtilirken, tuz depolarında 280 bin ton tuz hazır bulunduruluyor. Sokakta yaşayan vatandaşlara anlaşmalı otellerde barınma imkânı sağlanırken, İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları da kar yağışının yoğun olacağı günlerde ek seferler düzenleyecek.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı Türkiye geneli 5 günlük hava durumu raporunda; İstanbul'da kar yağışının yarın itibariyle başlayacağı perşembe günü devam edeceği cuma günü ise tamamen yerini yağmurlu havaya bırakacağı bildirildi.

SABİHA'DA UÇUŞLAR İPTAL EDİLİYOR

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.