Bursa'da korkunç kaza! Polis memuru ve ailesi hayatını kaybetti

Bursa'da akşam saatlerinde Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolunda meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi can verdi.

OTOMOBİL İLE KAMYON ÇARPIŞTI

Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden Süleyman Kahyaoğlu (19) idaresindeki 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Ç. yönetimindeki 16 ALZ 236 plakalı kamyonla çarpıştı.

POLİS, EŞİ VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman Kahyaoğlu ile otomobilde bulunan sürücünün babası Şükrü Kahyaoğlu (52) ve annesi Fatma Kahyaoğlu'nun (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

Kazada Şükrü Kahyaoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Alaattin Kahyaoğlu ise yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şükrü K'nin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.