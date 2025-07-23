Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bursa'da korkunç kaza! Polis memuru ve ailesi hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil ile kamyon çarpıştı. Feci kazada polis memuru, eşi ve arabayı kullanan oğlu hayatını kaybetti. Kazada polisin 5 yaşındaki oğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 02:06
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 02:25

'da akşam saatlerinde - kara yolunda meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi can verdi.

OTOMOBİL İLE KAMYON ÇARPIŞTI

Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden Süleyman Kahyaoğlu (19) idaresindeki 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Ç. yönetimindeki 16 ALZ 236 plakalı kamyonla çarpıştı.

Bursa'da korkunç kaza! Polis memuru ve ailesi hayatını kaybetti

POLİS, EŞİ VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman Kahyaoğlu ile otomobilde bulunan sürücünün babası Şükrü Kahyaoğlu (52) ve annesi Fatma Kahyaoğlu'nun (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'da korkunç kaza! Polis memuru ve ailesi hayatını kaybetti

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

Kazada Şükrü Kahyaoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Alaattin Kahyaoğlu ise yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bursa'da korkunç kaza! Polis memuru ve ailesi hayatını kaybetti

Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zafer Algöz'ün 15 Temmuz filminde kullandığı otobüsle kaza yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Kazada hayatını kaybeden Şükrü K'nin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Bursa'da korkunç kaza! Polis memuru ve ailesi hayatını kaybetti
ETİKETLER
#bursa
#trafik kazası
#ölüm
#kamyon
#aile
#Karacabey
#mustafakemalpaşa
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.