Siyaset bilimci Mithat Baydur'dan Sözcü TV'de Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri! 'Sen belediye başkanısın önce depreme karşı İstanbul'u koru'

06 Şubat 2025 13:42 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:48

Sözcü TV canlı yayınına katılan Siyaset Bilimci Mithat Baydur, savcı ve ailesini tehdit ettiği için hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi. "Sen İBB Başkanısın… İçişleri Bakanı mısın? Özel Harekat Daire Başkanı mısın? Emniyet Genel Müdürü müsün?” diye soran Baydur, “Sarıyer kokuyor, Zekeriyaköy kokuyor, yollar bozuk her gün kaza oluyor. Sonra çıkmış Suriye'yi yeniden inşa etmeye biz de talibiz. Sen önce depreme karşı İstanbul'u koru! İstanbul'un yüzde 70 yapı stoku bozuk...” tepkisini gösterdi.

Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması: Aday belirlemek için çok erken

Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması: Aday belirlemek için çok erken

Muhalefette erken seçim ve cumhurbaşkanı adayı belirleme tartışmaları sürerken, tartışmalar da giderek derinleşiyor. Son olarak Sözcü TV'de ilginç anlar yaşandı, stüdyo buz kesti.

Konuklardan siyaset bilimci Prof. Dr. Mithat Baydur, programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunları dışında hemen her konuya müdahil olmasını eleştirdi.

İstanbul'daki sorunlar dururken siyasi kavgalara giren, İstanbul'da deprem tehlikesi sürerken Suriye'deki imar faaliyetlerine talip olduğunu söyleyen İmamoğlu'na yüklenen Baydur, şöyle konuştu:

"SARIYER, ZEKERİYAKÖY KOKUYOR"

"İstanbul Cumhuriyet Baş Savcısı'na diyor ki 'Gerekirse sizin evlatlarınızı biz koruruz.'

Sen İBB Başkanısın. Bak biz mesela Sarıyer'de oturuyoruz. Zekeriyaköy kokuyor, Hacıosman Tüneli'nden çıkınca Maden Mahallesi'ne doğru giderken yollar olduğu gibi bozuk. Hoplaya zıplaya gidiyoruz, kaç tane araba kaza yaptı.

"SEN İÇİŞLERİ BAKANI MISIN?"

Yani üst geçit ile, alt geçit ile, çevre düzenleme, asfaltla, imarla uğraşacaksın...

İçişleri Bakanı değilsin sen kimi koruyacaksın? Özel Harekat Daire Başkanı mısın? Emniyet Genel Müdürü müsün?

"SURİYE'DEKİ İNŞAATLARA DA TALİP"

Ondan sonra duruyor efendim 'Suriye'deki inşaatlara biz de talibiz...' Ne oluyor yahu?

Sen önce depreme karşı İstanbul'u koru! İstanbul'un yüzde 70 yapı stoku bozuk! Ne yapacağız peki elimiz kolumuz bağlı."

Baydur'un sözleri, hem bu eleştirileri duymaya alışık olmayan Sözcü TV izleyicilerini hem de diğer konukları şaşırttı.