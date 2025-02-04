Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a cevap: Erken seçimin adayı erken belirlenir

04 Şubat 2025 16:05 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için henüz erken olduğunu savunan Mansur Yavaş'a adeta rest çekti. Ön seçime karşı çıkan Mansur Yavaş'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den peş peşe cevap geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayının partililer tarafından ön seçimle belirlenmesi kararı tartışmalara neden oldu. Ön seçim kararının parti içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yarayacağını düşündüğü belirtilen CHP'nin olası cumhurbaşkanı adaylarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu uygulamaya itirazda bulundu. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için henüz erken olduğunu savunan Yavaş'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MANSUR YAVAŞ'A CEVAP

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Daha düne kadar CHP iki aday tartışması arasında eziliyor, gündem hep bu oluyor aday netleşmelidir diyen bazılarının şimdi CHP neden adayını erken belirliyor demeye başladığını görüyoruz. Erken seçimin adayı erken belirlenir. CHP'nin demokratik tutumu, tüm siyasi partilere örnek olacaktır" diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Yavaş ve İmamoğlu'nun kol kola olduğu fotoğrafı gösteren Özgür Özel, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden. Cumhuriyeti ve demokrasiyi bir daha kuracağız. Size güveniyorum. Bu güzel ülkeye güveniyorum" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN MANSUR YAVAŞ'A ÖN SEÇİM CEVABI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ın adaylıkla ilgili sözlerine cevap verdi. Erken seçimi milletin talep ettiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, ön seçim tartışmalarına ilişkin şöyle konuştu: