Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması: Aday belirlemek için çok erken

03 Şubat 2025 11:55 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:29

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için alınan ancak tartışmalara yol açan ön seçim kararına ilişkin görüşünü açıkladı. Adaylık çıkışı dikkat çeken Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimle ilgili sözlerine de cevap verdi.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Her şeyden önce aday belirlemek için çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntılar varken hem adayların birbirinin enerjisini harcamaması hem de toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerekir. Çünkü seçim tarihimiz henüz belli değil.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ERKEN SEÇİM CEVABI

Sayın Cumhurbaşkanı eleştirebilir ama gerçek durum şöyle. Toplum dayanamaz durumda. Bir an evvel seçim yapılması lazım. Erken seçim istiyoruz ama biraz önceki adaylık tartışması seçim tarihi belli olmadığı için neyi tartışacağız anlamında söyledim. Yoksa ben kendilerine şunu tavsiye ediyorum. Pazara çıksınlar, vatandaşların içine girsinler, onların halini görsünler zaten durumu anlayacaklardır. Onun için 2028'e kadar uzatıp çıkmayan candan ümit kesilmez anlayışıyla acaba ekonomi düzelir mi diye bakacaklar. Her ne kadar 2028 deseler de o tarihe kadar götüremeyeceklerini düşünüyorum. Biz de istiyoruz ki en erken zamanda olsun ve vatandaş bu çileyi çekmekten kurtulsun."

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