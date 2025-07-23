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 | Onur Kaya

Yüksek gerilim kablosu koptu, ilçe karanlığa gömüldü! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sivas'ta yüksek gerilim kablosunun kopması nedeniyle enerji kesintisi yaşandı. Bir ilçe adeta karanlığa gömülürken elektrik kesintisi sebebiyle karayolu ulaşıma kapatıldı.

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Yüksek gerilim kablosu koptu, ilçe karanlığa gömüldü! Karayolu ulaşıma kapatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 02:54
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 02:54

’ta yüksek gerilim hattındaki kablonun kopması sonrası yaşanan elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksek gerilim kablosu koptu, ilçe karanlığa gömüldü! Karayolu ulaşıma kapatıldı

KABLO KOPTU, ELEKTRİK KESİLDİ

ilçesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (ÇEDAŞ) ait yüksek gerilim hattında kablo koptu. Kopan kablo sonucu ilçenin bir kısmında enerji kesintisi yaşandı.

Yüksek gerilim kablosu koptu, ilçe karanlığa gömüldü! Karayolu ulaşıma kapatıldı

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Trafik akışını da engelleyen kablo kopması, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksek gerilim kablosu koptu, ilçe karanlığa gömüldü! Karayolu ulaşıma kapatıldı

SİVAS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrası Sivas Valiliği duyuru yayınladı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan 850-07 KKNo’lu Sivas-Malatya yolunun Kilometre:0+000-2+000’da (Kangal Çevre Yolu sonu) enine geçen yüksek gerilim hattında meydana gelen kopmadan dolayı civarda bulunan TOKİ, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve tesislere enerji verilememektedir. Bu nedenle kopan kablonun Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından onarılabilmesi için söz konusu yol 23.07.2025 tarihinde saat 00:00-01:00 arasında 1 saat süre ile çift taraflı olarak trafiğe kapatılacaktır."

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#sivas
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