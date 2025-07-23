Yüksek gerilim kablosu koptu, ilçe karanlığa gömüldü! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sivas’ta yüksek gerilim hattındaki kablonun kopması sonrası yaşanan elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi.

KABLO KOPTU, ELEKTRİK KESİLDİ

Kangal ilçesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (ÇEDAŞ) ait yüksek gerilim hattında kablo koptu. Kopan kablo sonucu ilçenin bir kısmında enerji kesintisi yaşandı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Trafik akışını da engelleyen kablo kopması, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

SİVAS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrası Sivas Valiliği duyuru yayınladı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan 850-07 KKNo’lu Sivas-Malatya yolunun Kilometre:0+000-2+000’da (Kangal Çevre Yolu sonu) enine geçen yüksek gerilim hattında meydana gelen kopmadan dolayı civarda bulunan TOKİ, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve tesislere enerji verilememektedir. Bu nedenle kopan kablonun Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından onarılabilmesi için söz konusu yol 23.07.2025 tarihinde saat 00:00-01:00 arasında 1 saat süre ile çift taraflı olarak trafiğe kapatılacaktır."